Run for Dogs 2024, gara di corsa con il proprio cane a Livorno

Sono aperte le iscrizioni alla "Run for Dogs… corri per i cani!", una iniziativa della Cooperativa Il Melograno (il soggetto che attualmente gestisce il canile comunale) patrocinata dal Comune di Livorno nell'ambito delle iniziative promosse a tutela degli animali e del loro benessere.

Si tratta di una gara dilettantistica alla quale si può partecipare correndo con il proprio cane dove e quanto si vuole, nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

Occorre registrare la distanza effettuata (tramite qualsiasi “app”) e a fine corsa inviare lo screenshot con il tempo impiegato per percorrere almeno 3 km all’indirizzo e-mail vet@coopmelograno.org affinché gli organizzatori possano redigere la classifica.

Nei giorni successivi all’evento la classifica finale della "Virtual run" sarà visibile sul sito sul sito dedicato all'evento e alla raccolta delle iscrizioni.

Saranno premiati non solo i podisti e i cani più veloci, ma soprattutto quelli che si distingueranno per simpatia e prestazione atletica in base all’età.

Sono previste iscrizioni singole (costo 8 euro) o per nuclei familiari di massimo 4 persone (costo complessivo 15 euro).

L’iniziativa non è a scopo di lucro. Il costo di iscrizione è a copertura delle spese per il materiale informativo che sarà consegnato agli iscritti/e insieme alla maglietta RunForDogs 2024 e alla bandana per il cane. Eventuali proventi saranno utilizzati a favore degli ospiti del canile e per promuovere iniziative sull’adozione.

Pagamento tramite bonifico bancario presso BANCA BPM: IT32 Q050 3472 2410 0000 0000 934 con invio della ricevuta all’indirizzo vet@coopmelograno.org Sono da aggiungere 5 euro di spese di spedizione nel caso in cui non si abbia possibilità di ritirare il materiale di persona presso il canile comunale oppure presso lo stand informativo che sarà allestito sabato 27 aprile, a partire dalle ore 14, alla Rotonda d’Ardenza.

Piccoli consigli per una corsa piacevole e gratificante

La corsa è per il cane un’attività ludica e fisica molto importante e divertente. Il tuo cane potrebbe diventare un compagno di allenamento eccellente, la corsa lo divertirà e contribuirà a consolidare il vostro legame affettivo.

Come per qualsiasi attività fisica è comunque buona norma prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che possono rendere la corsa piacevole e gratificante. Ecco i piccoli consigli che gli organizzatori hanno pensato di fornire a chi intraprende un’attività sportiva con il proprio cane:

controlla la salute del tuo cane e chiedi consiglio al tuo medico veterinario di fiducia;

per correre con te è necessario che il tuo cane abbia finito la sua fase di accrescimento (intorno a 12 o 18 mesi a seconda della taglia);

inizia l’attività in maniera graduale, senza forzarlo e cercando di mantenere un ritmo costante e naturale per il cane. Fermarsi, annusare e “marcare” il percorso sarà per lui ancora più divertente; cerchiamo perciò di rispettare il suo “passo”, ricordando sempre di ripulire dove sporca;

i cani sono facilmente predisposti ai colpi di calore perché non riescono bene a regolare la loro temperatura corporea, per questo motivo è preferibile non svolgere attività a temperature superiori a 18°C e al sole (quindi in periodo estivo sono da preferire gli orari serali o mattutini);

controlla il tipo di percorso, preferendo sempre terreni morbidi e non caldi al suolo;

non somministrare cibo o abbondante acqua nelle due ore antecedenti la corsa; razionalizzare la quantità di acqua durante e alla fine dell’esercizio;

utilizzare sistemi di conduzione idonei, che non provochino traumi fisici al cane (meglio pettorine o imbracature a cintura, assolutamente da evitare i collari a strozzo).

Ricorda infine che RunForDogs non è una gara di velocità, ma una divertente prova ludica per te e il tuo cane!! Solo rispettandolo arriverai in cima alla classifica!

