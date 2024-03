Sala consiliare intitolata a Biagi e Ciardi, Montelupo nel Cuore: "Decisione unilaterale della giunta"

La neo ristrutturata sala del consiglio comunale di Montelupo, per effetto di una delibera della Giunta in alcun modo preliminarmente preannunciata anche per sole vie informali, viene intitolata alla memoria di Anna Biagi ed Emilia Ciardi.

Si tratta di due donne che fecero parte del primo consiglio comunale del dopoguerra eletto nel 1946, e pertanto se ed in quanto si sia scelto di valorizzare il ruolo di figure femminili distintesi nella storia repubblicana del Comune, l’idea è da condividere nel merito ; entrambe le concittadine di cui trattasi furono elette in occasione della prima consultazione elettorale a suffragio universale grazie alla loro notoria e apprezzata capacità di farsi portatrici di istanze trasversali di tutela dell’emancipazione femminile.

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO dissente però sul metodo di impermeabilità al confronto preliminare con le componenti consiliari, perché non sembra giusto che l’intitolazione di una sala consiliare nei cui scranni siedono tutti gli eletti venga decisa in modo unilaterale decisa facendola rientrare tra le competenze residuali della Giunta non essendo espressamente compresa tra gli atti fondamentali riconducibili alle competenze del Consiglio comunale.

Si tratta di un’intitolazione meritata che ha una sua legittimazione concettuale, ma per l’ennesima volta e con inopportuna frettolosità pre elettorale , la Giunta in carica ha mostrato il limite metodologico che ne ha accompagnato l’azione ; evitare il più possibile il confronto con le componenti consiliari , rivelando una tendenza alla concezione proprietaria delle istituzioni

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo