Santo Patrono 'allunga' la chiusura per Pasqua nel Comune di Cerreto Guidi

In occasione del Santo patrono San Vincenzo Ferreri, gli Uffici comunali resteranno chiusi Martedì 2 aprile.

La tradizione di San Vincenzo Ferreri legata a Cerreto Guidi, riporta alla fine dell’Ottocento quando le famiglie, nel giorno successivo a Pasquetta, si recavano al seguito della statua di San Vincenzo per la benedizione delle campagne.

Si comunica inoltre che, in occasione della chiusura di Martedì prossimo, sarà comunque attivo, come del resto nei giorni Pasqua e Pasquetta, il servizio di reperibilità dell’Ufficio stato civile per decessi, inviando una mail al seguente indirizzo: statocivile@comune.cerreto-guidi.fi.it

Anche la Biblioteca comunale “Emma Perodi” resterà chiusa in occasione del Santo patrono.

Nell’occasione l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi augura a tutti una Buona Pasqua.