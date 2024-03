Vita Nova: "Salvini e Gasparri per Altini? Accordo Pd-Cdx per far vincere Giglioli e bloccare noi"

Nel corso di una cena che ha avuto luogo all'inizio della settimana, il sindaco pro tempore Simone Giglioli ha affermato con grande sicurezza di fronte a numerosi testimoni che al ballottaggio delle elezioni comunali passerrano lui e la listina di Michele Altini, che lui pensa di battere esattamente come 5 anni fa. In un colpo solo, il Giglioli ha confermato che non pensa di vincere al primo turno, bontà sua, ma anche che il suo avversario preferito è l'Altini.

Da numerose fonti concordanti apprendiamo che nelle stesse ore, su richiesta dell'on. Maurizio Gasparri (Forza Italia), il vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini avrebbe telefonato alla coordinatrice toscana della Lega, Elena Meini, intimandole di non ostacolare a San Miniato la listina dell'Altini.

Tutti sembrano quindi coalizzati contro un unico soggetto, la lista civica "Vita Nova", e questo è assurto a tale rilievo da raggiungere il livello nazionale implicando persino un onorevole di punta di FI e il vice Presidente del Consiglio.

La congiunzione delle due informazioni può significare una sola cosa: il PD e una parte del centro destra toscano hanno stretto un accordo di un qualche genere per tentare di far vincere il sindaco pro tempore Giglioli bloccando la lista "Vita Nova". Votate Altini, così Giglioli e chi lo sostiene nelle retrovie viene riconfermato.

Noi siamo onorati da tanta solerzia e attenzione addirittura a Roma, il che conferma che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione. Siamo al tempo stesso preoccupati se le forze della conservazione del potere per il potere si sentono obbligate a coalizzarsi con operazioni trasformistiche.

Vita Nova è la sola alternativa chiara, pulita e competente alla gestione disastrosa del PD di San Miniato che dura da troppo tempo. Il resto sono specchietti per le allodole.

È ora di voltare pagina!

Lucio Gussetti, candidato sindaco "Vita Nova- Per San Miniato"