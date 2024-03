Anselmo cambia volto: inaugurato il nuovo percorso pedonale che collega la frazione

Sabato 30 marzo 2024 il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha inaugurato il nuovo percorso pedonale di Anselmo, alla presenza dell’azienda che ha realizzato l’intervento (Scaviter srl), a rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Servizio Lavori Pubblici e a tanti cittadini residenti nella zona. Nel corso della cerimonia, che ha visto il taglio del nastro proprio lungo la pista recentemente realizzata, il Sindaco ha espresso tutta la soddisfazione per un intervento che la cittadinanza attendeva da anni: “Questo investimento nasce sei anni fa in una accesa discussione con i residenti dell’Anselmo, fatta proprio nel circolo. Fu lì che i cittadini ci chiesero un cambio di passo deciso per migliorare il decoro della frazione, dotarla di un percorso pedonale e soprattutto mitigare la velocità del traffico. Oggi possiamo dire che è stato grazie a quel confronto che siamo riusciti a realizzare tutto questo: una nuova rotatoria, nuovi marciapiedi, una pista pedonale che collega i nuclei abitati della frazione, sette portali luminosi per l’attraversamento pedonale e due autovelox. Un investimento a trecentosessanta gradi sulla frazione, reso possibile in larghissima parte da fondi esterni al bilancio comunale”.

L’investimento inaugurato, infatti, era diviso in due lotti. Il primo lotto ha riguardato la messa in sicurezza pedonale della località Fornace, conclusasi nel 2022 grazie a un contributo erogato da Regione Toscana: oltre 200.000 Euro di quadro economico che sono serviti per realizzare marciapiedi che collegassero le abitazioni fra loro, in un punto della strada provinciale del Virginio estremamente complicato per le dimensioni ridotte della carreggiata. Il secondo lotto, invece, rappresenta la parte più corposa dell’investimento pubblico: 865000 Euro, di cui 700000 coperti da un contributo di ALIA Servizi Ambientali come opera di mitigazione per la realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica dei rifiuti organici, finalizzati a dotare la frazione di un percorso pedonale protetto, nuovi attraversamenti pedonali illuminati, una rotatoria per la gestione del traffico e il rallentamento dei veicoli e, infine, due rilevatori di velocità per contrastare le violazioni delle regole sui limiti di velocità nella frazione.

Complessivamente il percorso pedonale realizzato collega la frazione per circa due chilometri e consente di arrivare dalla località Fornace fino alla fine della frazione di Anselmo, all’incrocio con via Bonsarto. I tratti dell’abitato caratterizzati dalla presenza di abitazioni civili sono stati dotati di marciapiedi in autobloccanti rossi e grigi, rispettando le quote stradali e i dimensionamenti previsti per legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I tratti caratterizzati o dall’assenza di edificato o dalla presenza di imprese, invece, sono stati dotati di una pista pedonale adeguatamente segnalata con colorazione rossa e – nei tratti non antropizzati – delimitata da staccionata in acciaio corten e “occhi di gatto” per la segnalazione luminosa del percorso. La rotatoria, infine, nasce come richiesta esplicita della cittadinanza nel corso di una delle assemblee partecipative per la definizione del progetto e ha il principale scopo, mantenendo i raggi di curvatura dei veicoli, di mitigare il flusso del traffico in una zona centrale della frazione e adiacente alla piazza del circolo ricreativo.

“Si tratta – conclude il Sindaco – di uno degli investimenti pubblici più importanti di questo mandato e siamo orgogliosi di poter mantenere una promessa assunta tanti anni fa con i residenti di questa zona. Non si tratta certo dell’unico investimento sulla percorribilità pedonale degli abitati: sono due milioni e mezzo gli Euro investiti a questo scopo nel nostro quinquennio, proprio perché per noi garantire maggiore percorribilità pedonale, migliorare la sicurezza stradale e garantire decoro ai centri abitati rappresentano sfide fortemente legate le une alle altre”.

“Desidero ringraziare il personale dell’ente e dell’azienda, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Per noi mettere in sicurezza la frazione di Anselmo è stata una priorità fin dal primo giorno, tant’è che abbiamo ottenuto le risorse per realizzare quest’opera lavorandoci anche durante la fase della pandemia, e se non avessimo avuto tecnici desiderosi di scommettere insieme a noi su questo progetto non avremmo potuto arrivare fino a questo punto, con una frazione completamente rinata dal punto di vista della vivibilità urbana. Oggi è un grande giorno per la frazione e per tutta Montespertoli, che con questo investimento vede l’accesso al proprio territorio dalla Firenze-Pisa-Livorno completamente rivoluzionato. Si tratta di un biglietto da visita importante per tutti, oltre che un intervento fondamentale per garantire sicurezza a chi vive qui” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici.

Alla cerimonia di inaugurazione l’azienda Scaviter Srl ha offerto ai presenti un brindisi e un piccolo buffet per festeggiare insieme agli abitanti della frazione il completamento dell’opera.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa