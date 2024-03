Aprile mese della prevenzione dentale: affidati a Bios32!

Con la bocca parliamo, mangiamo, sorridiamo. Ma della nostra bocca ci prendiamo cura abbastanza? Ecco dunque che arriva Bios32 che, in un mondo frenetico come il nostro, fa da angelo custode per la bocca.

Il Centro Odontoiatrico Bios32 di San Miniato dedica il mese di aprile alla prevenzione dentale: diventa l'occasione perfetta per investire nella salute orale. Qualcuno potrà pensare che una cosa simile abbia costi esorbitanti, ma con Bios32 il prezzo è molto accessibile.

Check-up e igiene a soli 49 euro: prezzo importante per una offerta importante.

Spesso, il costo dei trattamenti odontoiatrici può essere un deterrente per molte persone, che finiscono per rimandare le visite dal dentista fino a quando non si presentano problemi gravi. Tuttavia, investire nella prevenzione dentale può aiutare a risparmiare tempo, denaro e disagio nel

lungo termine.

L’offerta di Bios32 include check-up e igiene a soli 49 euro. Rende accessibile a tutti e tutte la possibilità di prendersi cura del proprio sorriso.

Come funziona? Durante il check-up, l’odontoiatra effettua un esame assolutamente indolore della bocca per valutare lo stato di salute di denti, gengive, guance e lingua.

Con un esame più accurato verifica l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controlla l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici.

In alcuni casi possono essere necessari esami di approfondimento, come radiografie, per avere un quadro clinico più ampio o valutazioni con esperti nelle branche di implantologia, protesi dentale, ortodonzia e chirurgia orale.

Inoltre, con la pulizia professionale inclusa, il cliente potrà godere di una bocca pulita e sana. Ciò aiuta a prevenire la formazione della carie e di tutte le sue conseguenze: dalle semplici infiammazioni alle gengive fino ai casi più gravi di piorrea, passando per le parodontiti.

Con questo trattamento e questi prezzi non si può certo aspettare che il dolore o l'irritazione spingano a cercare aiuto... Bisogna prendersi cura del sorriso e investire nella propria salute orale.

Chiama lo 0571 401460 e prenota ora il tuo check-up e igiene a soli 49 euro, per godersi un sorriso sano e luminoso per tutta la vita. Il tuo futuro sorriso ti ringrazierà!

Bios32 è un centro di eccellenza nella cura dei denti. Il team di professionisti altamente qualificati utilizza le migliori tecnologie digitali e

odontoiatriche. Il centro è recensito 5 stelle. Si trova in via Pestalozzi, 24 a San Miniato Basso e dispone di un ampio parcheggio gratuito. Si può pagare con modalità di pagamento classiche (pos, bonifici, assegni) e finanziamento. Le spese sono detraibili al 19%.

Bios32

Direttore sanitario Dottor Renato Manzini

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via Whatsapp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari

Lun-Ven: 09:00 – 19:00

Sab-Dom: Chiuso