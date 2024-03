Cade dalle spallette sull'Arno nel centro di Pisa, 15enne in ospedale

Un quindicenne italiano è caduto dalle spallette sull'Arno nel centro storico di Pisa la scorsa notte, precipitando da un'altezza di circa sei metri e finendo sulla banchina in cemento sottostante. Dopo l'incidente, è stato trasportato in ospedale con codice giallo. La squadra specializzata dei vigili del fuoco e un'ambulanza della Misericordia di Pisa hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasferito in ospedale. I Carabinieri sono intervenuti per indagare sull'incidente e comprendere le circostanze che hanno portato il giovane a perdere l'equilibrio mentre si trovava con un gruppo di coetanei.