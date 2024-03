CGIL: prosegue la protesta dei lavoratori di Fantacci Industrie

La RSU e la FIOM CGIL di Siena comunicano il proseguimento dello stato di agitazione delle maestranze della Fantacci Industrie di Poggibonsi con la proclamazione di un ulteriore pacchetto di 48 ore di sciopero per chiedere la riapertura del tavolo in seguito alla disdetta unilaterale dell’integrativo aziendale.

“Nonostante gli oltre ormai due mesi di stato di agitazione e 32 ore di sciopero - spiega l’organizzazione sindacale - la Fantacci continua con un silenzio imbarazzante. Crediamo che il comportamento dell’Azienda sia controproducente oltre che lesivo del diritto di rappresentanza dei lavoratori, per questo motivo riteniamo che questa vicenda, per i connotati che ha assunto, debba vedere il coinvolgimento anche delle Istituzioni locali per il messaggio pericoloso che si vuole fa passare. Non si può delegittimare il ruolo della RSU e compromettere così le relazioni sindacali, pertanto chiediamo al Sindaco, che ha già dato la sua disponibilità, di convocare la Fantacci Industrie per riportare questa vertenza nel perimetro dovuto, affinché si possa arrivare ad una soluzione funzionale all’interesse di tutti, azienda e maestranze”.

Fonte: Ufficio di Segreteria, Stampa e Comunicazione CGIL Siena