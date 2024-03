Denunciato spacciatore a Montemurlo

I carabinieri di Montemurlo hanno individuato un quarantenne extracomunitario che spacciava stupefacenti nel quartiere di Mezzana.

Durante un servizio di appostamento, eseguito nei giorni scorsi, i militari avevano notato una giovane donna, già conosciuta come abituale consumatrice di droga, entrare nell’abitazione dell’uomo, anch'essa nel quartiere di Mezzana, ed uscirne dopo qualche minuto.

La stessa nel controllo eseguito al momento di lasciare l’abitazione dell’uomo, ha consegnato una dose di eroina per circa mezzo grammo di sostanza, confermando di averla appena acquistata dal sospettato.

I carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione della casa. Qui hanno ritrovato altre due dosi di eroina, confezionate con le medesime modalità di quella appena venduta, oltre ad una modica somma di denaro. Soldi e sostanze stupefacenti sono state sequestrate. L'uomo deferito per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 40enne era già stato in passato denunciato per condotte dello stesso tipo.