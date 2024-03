Derubano una turista tedesca a Firenze: arrestati

Due persone, una donna ungherese di 57 anni e un uomo romeno di 49 anni, sono stati arrestati a Firenze con l'accusa di aver rubato il portafoglio a una turista tedesca in via Strozzi. I due sono stati bloccati da due carabinieri in libera uscita dal servizio che hanno notato l'accaduto mentre passeggiavano nella zona. Mentre due persone facevano da palo, un'altra ha rubato il portafoglio dallo zaino della turista. I carabinieri sono intervenuti prontamente, bloccando i due ladri e recuperando il portafoglio che è stato restituito alla vittima. La terza persona coinvolta, una donna ungherese di 58 anni, è riuscita a fuggire ma è stata successivamente denunciata.