Dopo 42 anni va in pensione Roberto Santini. Il saluto del sindaco Calamai

Il capo squadra esperto Roberto Santini ha concluso oggi, dopo l’ultimo turno di servizio, la sua carriera nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal prossimo 1 aprile potrà infatti godersi la meritata pensione. Montemurlese doc ( per la precisione di Bagnolo), ha prestato servizio presso il distaccamento di via Caduti di Nassirya fin dal giorno della sua istituzione. Ieri sera a festeggiare il raggiungimento dell'ambito traguardo e a ringraziarlo per il suo instancabile lavoro, al distaccamento c'erano il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, il vice sindaco Giuseppe Forastiero, la comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli e gli ispettori Stefano Grossi e Stefano Melani.

«Roberto è stata in questi anni una persona straordinaria che ha messo sempre grande passione, generosità, dedizione nel suo lavoro di vigile del fuoco ma anche come cittadino si è sempre impegnato a favore della nostra comunità, e in particolare per la frazione di Bagnolo dove vive. Era giusto festeggiarlo e, attraverso Roberto, voglio ringraziare ancora una volta il lavoro svolto quotidianamente dai vigili del fuoco a tutela della sicurezza di tutti noi».

La carriera di Roberto Santini inizia nel 1982 quando presta servizio come vigile volontario ausiliario e prosegue fino al 1993, anno di assunzione in ruolo come permanente. Ha partecipato a numerose calamità ed emergenze sul territorio nazionale, come l’alluvione in Versilia nel 1996, i terremoti di Marche-Umbria nel 1997 e L’Aquila nel 2009, tanto per citarne alcune, nonché la recente alluvione del 2023 che ha interessato anche il nostro territorio. I colleghi lo hanno salutato con un rinfresco e un brindisi. Questa mattina, al termine del turno di servizio, ha ricevuto, come di consueto, gli onori dei colleghi presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco con il personale ed i mezzi schierati.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo