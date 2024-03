Franchini Ruote Libere: rinnovata fiducia nella rappresentanza al bene collettivo

"Buona Pasqua agli associati di Ruote Libere e Buona Pasqua a tutti gli autotrasportatori. E che nell'uovo di Pasqua ciascuno di noi possa trovare, insieme alla salute, alla serenità e alla realizzazione delle proprie aspirazioni, un rinnovato senso di appartenenza alla categoria e una rinnovata fiducia in una rappresentanza nuova finalizzata al bene collettivo". Inizia così la lettera aperta rivolta agli associati e alle istituzioni della presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini.

"Sarebbe bello riscoprire in questa data che rappresenta a livello religioso la rinascita dell'Uomo e, per estensione a livello laico il risveglio della Natura, un ministro dell'autotrasporto impegnato a svolgere le funzioni proprie di un ministro dell'autotrasporto - continua Franchini -. Un ministro che abbia a cuore l'interesse collettivo e che non si occupi di vicende particolari, che sia aperto all'ascolto di tutti e che non abbia, per esempio, un Ponte come priorità, quando la rete infrastrutturale del Paese cade a pezzi e non garantisce a chi viaggia sulle strade e autostrade italiane quotidianamente, le necessarie condizioni di sicurezza. Un ministro che apra orizzonti inediti e non si interfacci solamente con i vecchi club della rappresentanza che ormai, purtroppo, spesso, rappresentano solo loro stessi".

"Parallelamente nell'uovo di Pasqua sarebbe bello che gli autotrasportatori potessero trovare una rappresentanza nuova e chi è ai vertici delle stesse organizzazioni da più di vent'anni lasciasse il testimone alla generazione successiva concedendo a se stesso il tempo della pensione e del riposo - continua la presidente di Ruote Libere -. Mettendo per una volta da parte egoismi eternamente camuffati, ma tanto preponderanti quanto mai ammessi. E infine vorrei che i singoli autotrasportatori prendessero nuovamente coscienza in modo reale dell'essere categoria, perché la ricerca dell'interesse collettivo è l'unico modo per fare davvero il proprio interesse e perché è inutile lucidare il proprio camion quando intorno crollano i diritti di tutti".

Fonte: Ruote Libere - L'Autotrasporto