Fratelli d'Italia conto la tramvia da Viale dei mille e a campo di Marte

La Tramvia in Viale dei mille e a campo di Marte immaginata dal PD non serve alla città ed è sbagliata. Non ci piace né con uno né con due binari.

La strategia comunicativa del Partito Democratico è quella di far credere ai fiorentini che sia già tutto pronto e deciso per partire con i lavori della linea 3.2.2 Libertà- Rovezzano salvo alcune opzioni di percorso ancora da stabilire come quella di viale Don Minzoni e invece siamo ancora nella fase della conferenza dei servizi.

Per questo confermiamo la nostra contrarietà a questo progetto e la necessità di una sua completa riformulazione tenendo anche conto che la linea del tram 3.2.2 Libertà- Rovezzano finanziata nel 2020 dal Governo Conte per circa 250 milioni non è un finanziamento PNRR e di conseguenza non ha le stesse scadenze imposte per il suo utilizzo.

Il coordinamento di Fratelli d’Italia Firenze città