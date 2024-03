Lista pacifista: al via a Pistoia la raccolta firme per Pace Terra e Dignità

In vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, la lista PACE TERRA DIGNITA’, promossa da varie realtà culturali e politiche tra cui anche il Partito della Rifondazione Comunista, ha iniziato a raccogliere le firme anche qui a Pistoia e provincia, per potersi presentare a questo importante appuntamento che sarà fondamentale per indirizzare la politica del nostro continente nei prossimi anni. Siamo costretti a raccogliere le firme grazie a una modifica anticostituzionale del Governo Meloni perché giunta fuori tempo massimo e a a poche settimane dalla scadenza del termine, ci costringe a un impegno doppio rispetto agli altri concorrenti.

Ma la posta in gioco – la pace in questo continente - è troppo alta, per cui ci siamo subito attivati per fare in modo che questa lista possa farcela a presentarsi. Siamo convinti che ormai attivarsi per la pace attraverso appelli e manifestazioni non può più essere sufficiente, ma occorre un impegno più alto, un impegno istituzionale, per dare il giusto rilievo al movimento pacifista che in tanti vogliono sepolto sotto tante parole di piombo e una vera ubriacatura guerrafondaia. Risuona per l’Europa la domanda gridata da papa Francesco: “Dove vai Europa?”.

Dove stai navigando senza la bussola della pace? Il primo punto di un programma elettorale è per noi il rifiuto della creazione di un esercito europeo, erroneamente considerata, nell’attuale deriva politica, il naturale coronamento dell’unità europea. È, invece, il residuo di una cultura arcaica che ritiene essenziale per la propria sovranità il potere di guerra e il disporre di un’armata. Un esercito europeo sarebbe integrato nella Nato, con gli Stati Uniti al comando e renderebbe permanente la guerra civile europea innescata dal conflitto in Ucraina e il pericolo di una deflagrazione finale in una guerra mondiale già, di fatto, iniziata.

Per questo vi invitiamo a “metterci la firma”! Rifondazione Comunista di Pistoia sta organizzando banchetti per la raccolta di firme per la presentazione della lista PACE TERRA DIGNITA’ in numerosi comuni nei giorni di mercato e nei fine settimana e ha provveduto a far arrivare a tutti i comuni pistoiesi i moduli per le firme che permetteranno di presentare la lista della coerenza pacifista. Chiediamo ai pistoiesi un piccolo atto di democrazia: la firma per una lista che permetta alle ragioni del pacifismo di parlare ai popoli d’Europa!

Fonte: Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia