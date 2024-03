Passaponti Emma Villas Siena: a Brescia si attende un'altra grande sfida

La serie dei quarti di finale playoff prosegue e a Pasquetta la Emma Villas Siena giocherà gara2 al centro sportivo San Filippo di Brescia. Oggi i ragazzi biancoblu si sono allenati al PalaEstra e domani è prevista la partenza verso la Lombardia.

La squadra di coach Gianluca Graziosi parte da una situazione di vantaggio dopo avere vinto gara1 giocata mercoledì sera al PalaEstra: il match si è chiuso sul 3-1 in favore dei padroni di casa. Il primo set è stato vinto dai locali, il secondo dagli ospiti. Poi Siena ha ingranato una marcia superiore, con un buonissimo 60% in attacco e con una grande qualità anche nel servizio nel terzo set, che la Emma Villas si è aggiudicata per 25-19. I senesi hanno giocato pure il quarto set con tantissima attenzione, toccando molti palloni a muro, difendendo bene e prendendo il largo fino al 25-15 conclusivo.

Quattro i biancoblu in doppia cifra in quanto a punti realizzati: Alessio Tallone (giudicato mvp dell’incontro) ha messo a segno 14 punti, 15 a testa sono arrivati da Matheus Krauchuk e da Marco Pierotti, 12 da Riccardo Copelli.

Afferma ora l’assistente allenatore della Emma Villas Siena, Alessandro Passaponti: “Lunedì a Brescia sarà un’altra battaglia sportiva, in gara1 abbiamo dimostrato di essere pronti per questi playoff dopo che i nostri ragazzi si sono preparati bene e hanno lavorato duramente per tutto l’anno. Il gruppo è consapevole di avere una forza interiore che poi riesce a mettere sul taraflex, stiamo affrontando squadre forti che ovviamente danno filo da torcere perché i playoff non sono una passeggiata. In gara1 abbiamo messo in mostra delle buone doti, che sappiamo di avere. Brescia ha un ottimo roster, con giocatori di qualità e di esperienza, hanno tutti i reparti coperti con ottimi elementi”.

“In queste gare dei playoff – prosegue coach Alessandro Passaponti – conta tanto anche essere tranquilli, viviamo questi momenti con una certa serenità ma in gara2 comunque proveremo a centrare il pass per le semifinali. La squadra ha voglia e ha fame, il gruppo sta bene e vuole ottenere risultati importanti. Andiamo a Brescia con il desiderio di giocare un’altra grande gara. In gara1 mi è piaciuta la reazione che la squadra ha avuto a partire dal terzo set, dopo avere perso il secondo. Ho visto nei ragazzi voglia e grinta, ho visto l’unione del collettivo, il desiderio di lottare tutti insieme per un obiettivo e ciò fa ben sperare per il futuro”.

“In gara1 abbiamo giocato una buona partita – commenta Alessio Tallone, schiacciatore della Emma Villas Siena e mvp della prima sfida della serie dei quarti di finale playoff. – A Brescia ci aspetterà una partita complicata, loro cercheranno di sfruttare il fattore campo. Nel terzo set di gara1 abbiamo avuto una buonissima reazione, quello è stato un momento molto importante della sfida; Brescia in quel frangente è anche un po’ calata di intensità ma sono certo che ciò non avverrà in gara2. Lunedì dovremo cercare di giocare la nostra migliore pallavolo per tentare di fare risultato. Brescia è senza dubbio una delle migliori squadre del campionato, hanno un roster di eccellenza”.

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena