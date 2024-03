Perdono controllo dell'auto e si ribaltano sull'argine dell'Arno a Empoli

Un'auto con a bordo 5 ragazzi ha perso il controllo questa mattina sulla SS67 in Lungarno Dante Alighieri a Empoli, ribaltandosi e finendo sull'argine dell'Arno in corrispondenza della pista ciclabile. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 6.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver stabilizzato l'autovettura, hanno estratto una ragazza ed un ragazzo rimasti all’interno dell’abitacolo e consegnati al personale sanitario. Altri tre ragazzi sono usciti in autonomia prima dell'arrivo della squadra. In tutto sarebbero 5 i feriti, tutti ventenni, trasportati in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale dell'Unione dei Comune Empolese Valdelsa, oltre ai soccorsi sanitari.