Piagentini lascia la guida dell'associazione che rappresenta i familiari delle vittime della strage di Viareggio

Si è dimesso dall'incarico di presidente dell'associazione "Il Mondo" Marco Piagentini, che per 9 anni ha condotto la guida dell'associazione che rappresenta i familiari delle 32 vittime della strage alla stazione di Viareggio.

"Dopo 9 anni di presidenza è giunto il momento" spiega Piagentini, il quale racconta di aver accettato a suo tempo l'incarico "con vero onore perché era troppo grande e troppo forte ciò che era accaduto a Stefania, Luca e Lorenzo", la moglie e i due figli di 4 e 2 anni morti nel disastro.

"Ieri - aggiunge - ci dicevano di lasciar perdere, oggi ci domandano se ne è valsa la pena. Posso affermare che lasciar perdere ieri ci avrebbe trasformato in persone vuote oggi, e, anche se a fronte di grandi sacrifici, possiamo guardarci allo specchio ed essere sereni, e nonostante il lungo e tortuoso cammino possiamo sostenere serenamente di non aver nessun rimpianto. Oggi non possiamo dimenticare una sentenza di condanna definitiva".

"Le responsabilità degli amministratori delegati delle nostre ferrovie, i forse, i ma, i però, li lascio a chi in questa difficile battaglia è rimasto a guardare o si è ritirato con la coda tra le gambe per un semplice tornaconto economico. Ora - spiega - ho bisogno di tornare a prendermi cura di me, del mio stato fisico che spesso ho trascurato, di ricominciare a costruire la mia vita pienamente. Ciò non vuol dire né dimenticare né fermarsi di fronte agli obbiettivi dell'associazione che devono essere ancora raggiunti, ma nella vita ci sono dei cicli che iniziano e che si chiudono".

Piagentini ringrazia dai familiari a "tutti coloro che ho incontrato in questo lungo e difficile cammino sostenendo una battaglia che non è stata e non sarà solo dell'associazione, ma" di tutti e "di civiltà per cercare di ottenere una giustizia vera e un paese più sicuro, per non tornare a vivere la mostruosità che ha vissuto Viareggio il 29 giugno 2009. Auguro al nuovo presidente un buon lavoro, confermando per quanto possibile il mio massimo sostegno".