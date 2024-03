Scarcerato e arrestato di nuovo nel giorni di pochi giorni. La vicenda di un 30enne pratese

La vicenda riguarda un giovane 30enne pratese che da qualche anno è conosciuto dalla forze dell'ordine per l’abuso di droghe ed alcool oltre che per reati contro il patrimonio ed atti di violenza.

Il giovane era stato scarcerato solo qualche giorno fa dal carcere della Dogaia, dove era ristretto in attesa di giudizio per un furto avvenuto nell’agosto 2023, ma appena rimesso in libertà, è tronato alle vecchie condotte, trasgredendo le disposizioni impartite dal giudice che prevedevano l’obbligo di presentazione presso i carabinieri di Jolo e quello di dimora nel Comune di Prato. Il 30enne era stato anche deferito dai carabinieri di Calenzano per comportamenti furtivi.

Le violazioni, hanno portato alla decisione di sospendere il beneficio, concesso proprio alla vigilia delle festività pasquali.

Dunque è stato riportato al carcere alla Dogaia.