Use Computer Gross: Pasqua vincente dopo il risultato di Gazzada

È una Pasqua serena e vincente, quella dell’Use Computer Gross. La vittoria di Gazzada dopo quella di Pavia ha reso dolce come non mai la colomba, una gioia che coach Luca Valentino vuol condividere con i tifosi.

“Da parte mia, dello staff e dei miei giocatori – attacca - auguri di buona Pasqua a tutti i nostri tesserati, alle loro famiglie ed ai nostri tifosi che ci sono sempre stati vicino ed ai quali speriamo di regalare altre soddisfazioni. A Gazzada abbiamo fin da subito interpretato bene la gara, alzando l'intensità e trovando buone soluzioni contro la zona. Solo negli ultimi minuti del primo quarto abbiamo concesso forse qualcosa di troppo ma abbiamo reagito bene. Il cambio di ritmo e l'aggressività dei nostri avversari ha cambiato un po' l'inerzia della partita e sicuramente dovevamo essere più bravi nel capitalizzare quanto di buono fatto nel primo tempo ma il buon apporto da parte di tutti ci ha permesso di gestire il vantaggio fino alla fine riuscendo a spaziarci con più efficacia in attacco, aggredendo l'area più volte e chiudendo poi con una tripla importante la partita”.

“Ora c'è da ricaricare le pile – prosegue - per poi riprendere con le ultime tre partite che delineeranno la griglia playoff. La prima sarà sabato prossimo in casa con Casale, un avversario temibile in una gara da preparare al meglio”.

Dopo una Pasqua serena e soprattutto vincente.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa