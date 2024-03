Asl Nord Ovest, in pensione il direttore del dipartimento del farmaco Giuseppe Taurino

Da lunedì 1° aprile 2024 sarà in pensione Giuseppe Taurino, direttore del dipartimento del farmaco dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Numerose le attività che ha svolto e i ruoli di responsabilità che ha ricoperto nel corso della sua lunga attività per il Servizio sanitario nazionale.

Pugliese di nascita ma carrarese di adozione, Taurino si è laureato in Farmacia all’Università di Bari, con specializzazioni in Chimica e tecnologie alimentari e in Farmacia ospedaliera. Ha anche conseguito vari master: in Farmacia clinica, Farmacoeconomia, Farmacovigilanza, Management sanitario e Governo clinico.

Dal 1988 al 1997 è stato direttore della Farmacia ospedaliera del Ministero della Difesa.

Dal 1997 dirigente del servizio farmaceutico e poi, dal 2009, direttore di struttura complessa di Farmacia ospedaliera dell’ex Asl 1 di Massa Carrara.

Nel 2016 è stato quindi scelto come direttore dell’intero dipartimento aziendale del farmaco, incarico che ha portato avanti fino ad oggi con grande impegno e competenza.

Il dottor Taurino, apprezzato non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, si è infatti guadagnato la stima e l’amicizia degli operatori che hanno interagito con lui in questi anni ed è diventato un importante punto di riferimento per tutti i professionisti dell’Asl.

Ha dimostrato di saper gestire anche situazioni complesse, come quella dell’emergenza Covid, periodo in cui il suo apporto professionale è stato decisivo.

Al dottor Taurino vanno quindi il ringraziamento e l’augurio di tanta serenità per gli anni a venire da parte della direzione aziendale e, in maniera particolare, dai suoi colleghi della Farmacia e da tutti gli operatori che hanno lavorato con lui.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa