Gioia super per Castelfranco: vinta la Coppa Italia Serie B1 femminile

Si è conclusa una nuova finale della Final Four di Serie B in corso di svolgimento a Campobasso. Dopo il primo verdetto di giornata, che ha visto il trionfo della Rossetti Market CONAD Alseno nella finale di B2 femminile, il Palaunimol di Campobasso ha fatto da teatro alla finale di B1 con protagoniste in campo la Centemero Concorezzo e la FLG Zuma Pallavolo Castelfranco di Sotto.

A trionfare è stata la squadra toscana; le atlete di coach Marco Bracci hanno infatti superato la formazione lombarda con il risultato di 3-1 (25-11, 25-23, 22-25, 25-19).

L’avvio è tutto di marca toscana con Castelfranco che va subito sul 4-1. Nonostante il tenativo di rientrare, le brianzole subiscono uno strattone ospite con Castelfranco che vola sul 12-4. I punti di margine diventano dieci sul 15-5 e, alla prima occasione, con tredici set point a favore il sestetto di Bracci conquista ad undici il parziale.

Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio sino a metà frazione. Poi però con Renieri, da seconda linea, le toscane prendono un piccolo break. Nella fase decisiva è prima Bilamour a dare l’inerzia alle lombarde, ma qui esce fuori Colzi che, con tutto il campionario a rete di una centrale di livello completa il set sul 25-23.

Il Concorezzo non ci sta e nel terzo set riesce a dominare la scena sin dall’avvio. Castelfranco a metà frazione rientra e sorpassa. Concorezzo rigira l’inerzia del parziale e con Bilamour va a prendere di margine (la laterale sale di colpi). Il finale sorride alle lombarde che si impongono col punteggio di 25-22.

Alle brianzole, però, non riesce l’upset come in semifinale contro Imola perché, nel quarto set, già in avvio Castelfranco prende margine. Concorezzo prova a riportarsi sotto, ma il finale è tutto di Castelfranco che, al primo dei cinque match point a disposizione, chiude la pratica sul 25-19 finale.

IL TABELLINO

CENTEMERO CONCOREZZO MONZA BRIANZA-FLG-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO DI SOTTO 1-3 (11-25, 23-25, 25-22, 19-25)

CONCOREZZO: Marini 4, Bilamour 15, Pegoraro 5, Di Tommaso 4, Villa 7, Piazza 6, Ghezzi (L); Couchond, Giacomini 9, Crippa 7. Neza, Pegoraro. Ne: Stucchi (L2). All. Angelescu.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Ferraro 3, Vecerina 11, Colzi 16, Renieri 18, Zuccarelli 14, Fava 10, Tesi (L); Tesanovic 1, Viola. Ne: Chisari, Tosi e Focosi. All. Bracci.

ARBITRI: Peccia (La Spezia) e Resta (Lecce).

Durata set: 22’, 30’, 29’ e 25’.

Concorezzo: bv 7, bs 11, m 4.

Castelfranco di Sotto: bv 3, bs 7, m 11.

Fonte: Federvolley - Ufficio stampa