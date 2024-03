Dal Trofeo Lovari quasi 10mila euro per aiutare le famiglie

Sono numeri più che triplicati quelli che riguardano i contributi erogati dagli Amici della Pallacanestro Lucca-Luca Del Bono onlus destinati ad aiutare finanziariamente quelle famiglie con Isee basso che intendono iscrivere i loro bambini ai corsi di minibasket. In tutto per il 2024 si tratta di 55 interventi per un totale di 9.625 euro rispetto ai 18 interventi, per 3.040 euro complessivi, erogati nel 2023.

«Sicuramente è aumentato il numero di ragazzi che si avvicinano al minibasket – spiega la presidente dell’associazione Patrizia Pecchia – ma i numeri dei praticanti in un anno non si sono triplicati, per cui viene da pensare che sia aumentato anche il numero delle famiglie che attraversano una situazione di difficoltà economica. Per quanto ci riguarda siamo felicissimi di aver potuto accogliere tutte le richieste che sono state inviate – continua – e tutto ciò è stato possibile solamente grazie all’organizzazione del Trofeo Lovari. Per questo non smettiamo mai di ricordare quanto sia importante che il pubblico sia numeroso al Palatagliate nei giorni del torneo, visto che l’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, viene devoluto in beneficenza a supporto della pratica della pallacanestro e del baskin oltre che interventi di miglioria, come avvenuto per il nuovo parquet del Palatagliate e per la ristrutturazione del campino di San Filippo».

Le richieste quest’anno sono venute da cinque società della Piana di Lucca: Lucca Sky Walkers, Ludec Porcari, Bf Porcari, Le Mura Spring e Lucca Academy, per questo gli Amici della Pallacanestro hanno convocato al campino di San Filippo un rappresentante di ciascuna società per la consegna dei contributi.

Intanto è ufficiale che anche quest’anno il Trofeo Lovari si farà e gli Amici della Pallacanestro Lucca-Luca Del Bono onlus intendono alzare ulteriormente la qualità del torneo. Per questo stanno cercando di portare a Lucca formazioni europee di livello assoluto. Le date da segnare sul calendario sono il 14 e 15 settembre.

