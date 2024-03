Future Makers 2024, a Santa Croce si è parlato di economia circolare

Si è tenuta a Santa Croce sull’Arno presso Dynamic Innovation Lab con grande successo la conferenza Future Makers 2024 sull'Economia Circolare e Rendicontazione Ambientale, focalizzata sulle dinamiche di accesso al credito su base ESG ed economia circolare come nuovo business model.

Un'Importante Piattaforma di Dialogo

L'evento ha offerto un'importante piattaforma di dialogo con esperti del settore, aziende e istituzioni finanziarie per discutere e condividere le migliori pratiche e le ultime novità nel campo dell'ambiente, dell'economia circolare e della responsabilità sociale d'impresa.

Durante la conferenza, gli speaker hanno fornito un contributo fondamentale attraverso interventi illuminanti e coinvolgenti. Ecco alcune citazioni significative:

“La pubblicazione del Report di Sostenibilità è fondamentale per comunicare in trasparenza le performance economiche ambientali e sociali agli Stakeholders aziendali. Oltre ad anticipare gli imminenti obblighi di legge ed a garantire migliore valutazione creditizia e premialità sulla finanza agevolata, la sua redazione risulta lo strumento strategico migliore per fronteggiare attivamente la continua richiesta di misurazione della sostenibilità da parte di tutti gli Stakeholders.” - Dr. Andrea Puccini,

"Il bilancio di sostenibilità per il gruppo Hera è ormai dopo 21 anni diventato una vera è propria festa, un giorno in cui ci ritroviamo insieme ai nostri team per celebrare il raggiungimento di nuovi obiettivi e l’impegno costante." - Maurizio Giani, Direttore Marketing Herambiente

"Le dinamiche di accesso al credito su base ESG stanno diventando sempre più rilevanti per le aziende, ed è proprio dalla governance che dobbiamo partire, quell’ultima lettera di ESG è in realtà il motore pulsante del cambiamento." - Livio Stellati, Head of territorial development regione centro nord, Unicredit