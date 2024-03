Incendio a Scandicci, il sindaco: "Tenete chiuse le finestre"

A causa di un incendio che ha coinvolto nella serata di Pasqua una fabbrica in via delle Fonti, le forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile si sono recate tempestivamente sul posto. Presente anche il Sindaco Sandro Fallani che ha disposto, in via esclusivamente cautelativa, l’ordinanza che consiglia fortemente alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre in questo momento.

“Nessun allarmismo - ha precisato Fallani - ma soltanto la necessità di disporre la massima cautela verso la salute dei cittadini nella fase più critica dell’incendio. Tutti sono all’opera, instancabilmente, per spengere le fiamme e ripristinare una situazione di normalità”. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.