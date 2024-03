Perde il controllo della moto e finisce contro un palo, muore 47enne

Un uomo di 47 anni è morto in provincia di Arezzo per un incidente avvenuto nel giorno di Pasqua. Alle 14.30 l'uomo era in sella alla sua moto tra Tegoleto e Badia al Pino, non lontano da casa. Per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo: la due ruote è rimasta sulla strada mentre l'uomo è finito contro un palo dell'illuminazione ed è morto.

Secondo quanto ricostruito al momento del transito del motociclista non ci sarebbero stati altri veicoli lungo la strada. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 intervenuti i carabinieri a cui spetterà fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.