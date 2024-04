Avis Montespertoli piange Giuseppe Panchetti, tra i fondatori nel 1973

È con profondo dolore che comunichiamo la perdita di Giuseppe Panchetti, un eminente pilastro della nostra amata Avis Montespertoli. La sua presenza, insieme a quella di Angelo Lotti e Renato Capezzoli, ha costituito le solide fondamenta su cui si è eretta la nostra Sezione. Da fondatori nel lontano 1973, essi hanno guidato con dedizione e passione fino a quando le loro forze lo hanno consentito. Giuseppe Panchetti, rimembrato con profonda reverenza dal nostro attuale presidente Carlo Antichi, incarnava i valori di un'epoca ormai passata: parola, lealtà, schiettezza e determinazione. La sua eloquente semplicità nell'espressione rendeva anche i temi più complessi accessibili a tutti, illuminando il cammino con la sua saggezza e la sua umanità. Siamo grati per il privilegio di aver condiviso la nostra strada con lui e con gli altri eminenti fondatori, imparando e assimilando la loro nobile visione del volontariato. In questo momento di lutto, il nostro consiglio si unisce nell'esprimere il più profondo cordoglio, augurando a Giuseppe di continuare a illuminarci dall'alto, come ha fatto in vita, con il suo esempio luminoso e la sua generosa dedizione al bene comune.