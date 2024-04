Incendio Metalstudio, Arpat: "Limitare esposizione entro 500 metri"

Secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, dopo l'incendio divampato nella serata di domenica 31 marzo in via delle Fonti, i valori della qualità dell'aria sono nella norma. L'incendio è stato prontamente domato e l'intera area nei pressi della struttura "Metalstudio" è stata messa in sicurezza.

Ricordiamo che resta in vigore l'Ordinanza n° 257 del 31/03/2024 che invita i cittadini che abitano o stazionano nella vicinanze dell’area prossima a quella in cui è divampato l’incendio a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi. Il Sindaco, inoltre, ha ordinato in via cautelativa e fino a stasera nelle zone limitrofe e comunque nel raggio di metri 500, di esporsi il meno possibile alle esalazioni tossiche dell'incendio, limitando l'uscita all'esterno dalle proprie abitazioni e mantenendo chiuse le finestre delle stesse.

"L'aggiornamento fatto stamani con la protezione civile e ARPAT ci indica che la qualità dell'aria attorno allo stabilimento è nella norma - ha detto il Sindaco Sandro Fallani - Inoltre stamani ho nuovamente sentito la proprietà; l'area è stata messa in sicurezza. Già dalle prossime ore come Comune ci attiveremo per capire quali misure attivare per gli eventuali strumenti di sostegno alla ripresa e tutela del lavoro e del sito produttivo. Grazie a tutti quelli che hanno operato in queste ore complesse".