Rissa tra una decina di giovani peruviani alle 5 di mattina in via Dalmazia a Firenze. Un 30enne è rimasto ferito e trasferito in codice rosso all'ospedale di Careggi. Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti giovani tra i 20 e i 30 anni. Il ferito è stato anche dimesso. Indaga la polizia.