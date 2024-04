Sinner, tra i tifosi appare la maglia della Pistoiese (da trasferta!)

Che i tifosi italiani di Jannik Sinner lo seguano in capo al mondo, ormai è la norma. Per il nuovo numero 2 del mondo la finale contro Dimitrov agli Open di Miami è stato un momento catartico, l'ennesima consacrazione nonostante la modestia e i piedi per terra del tennista altoatesino.

Eppure, oltre ai festeggiamenti, un curioso dettaglio è apparso agli occhi dei toscani più attenti. In un frame su Sky della diretta, tra i tifosi sugli spalti è apparso un uomo intento a fotografare il momento. Più che il suo aspetto, è stato il vestiario e strappare un sorriso. Aveva indosso la maglia da trasferta della Pistoiese, con il consueto sponsor Vannucci Piante. Nemmeno l'ultima maglia, ma quella della stagione 2021/2022, la più recente in Serie C.

Con l'augurio che la vicinanza della maglia dell'Olandesina possa portare fortuna al team pistoiese, che al momento naviga ancora in mari burrascosi per vicende societarie.