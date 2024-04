Calcetto in rosa a Fucecchio, il Palio aiuta Frida e Lilith

Una raccolta fondi in favore dell’associazione Frida e del Centro Aiuto Donna Lilith per sostenere le attività rivolte alle donne vittime di violenza. Con questo nobile obiettivo l’associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" ha deciso di organizzare una partita di calcetto femminile il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza. Le grandi protagoniste saranno dunque le donne del Palio, che giovedì 4 aprile alle 21.30 scenderanno in campo al palazzetto dello sport in piazza Pertini.

Una partita che rappresenterà al contempo l’anteprima del torneo di calcetto delle contrade, appuntamento sempre attesissimo e molto partecipato, che prenderà il via lunedì prossimo 8 aprile e che vedrà la 12 contrade di Fucecchio sfidarsi a calcetto, di fronte agli spalti gremiti del palasport, in attesa dell'evento del 19 maggio, quando la città tratterrà il fiato per scoprire quale sarà la Contrada che si aggiudicherà il 43° Palio delle Contrade "Città di Fucecchio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa