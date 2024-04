La carne di Dario Cecchini sbarca sulla Princess Cruises

Dario Cecchini va in nave. Il celebre macellaio e ristoratore di Panzano in Chianti debutta su una nave da crociera, vale a dire la Princess Cruises. Il suo nuovo bistrot si chiama The Butcher's Block e prenderà il via nei prossimi giorni anche se l'accordo è stato reso noto ormai mesi fa.

La nuovissima nave Sun Princess ospiterà il cibo di Dario Cecchini, macellaio che da decenni porta avanti la tradizione familiare nella frazione di Greve in Chianti. Nel menù non mancherà la Bistecca alla Fiorentina, uno dei piatti tipici della macelleria.

Non è una prima volta all'estero per il ristoratore, che ha già aperto anche a Dubai. Dario Cecchini è stato pure protagonista di un video per il lancio della novità, lo trovate qua sotto.