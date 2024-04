Elezioni, con Anci corso gratuito per i candidati alle amministrative

E' previsto giovedì 4 aprile a Firenze il primo dei due incontri rivolti a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno: uno strumento gratuito, inedito e innovativo pensato da Anci Toscana per offrire una preparazione specifica ed affrontare al meglio sia la campagna elettorale, sia l'impegno nei consigli comunali se si sarà eletti. L'iniziativa si chiama "Direzione Comune" e si inserisce nella ricchissima offerta per la formazione degli amministratori, settore in cui l'associazione è da sempre fortemente impegnata con l’attività della Scuola.

"Abbiamo lanciato questa idea, convinti che anche per approcciare la campagna elettorale si debba conoscere almeno l'abc di un Comune - spiega il direttore Anci Toscana Simone Gheri - Per candidarsi ci vuole preparazione e noi vogliamo proprio fornire gli strumenti per essere pronti ad una sfida importante". I due seminari dunque vogliono contribuire alla crescita delle competenze dei futuri amministratori, fornendo alcune conoscenze di base indispensabili per chi ha l’ambizione di occuparsi della cosa pubblica, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta alla sfida elettorale. Il primo incontro del 4 aprile si terrà all'Educatorio del Fuligno a Firenze e sarà incentrato sulla gestione della campagna elettorale digitale; il secondo seminario, previsto il 23 aprile alla Sala delle Vetrate delle Murate, sarà sull'organizzazione generale di un Comune. I due corsi si terranno dalle 10.30 alle 13. Qui il programma dettagliato.

Fonte: Anci - Ufficio stampa