Fiori, aquiloni e corteo storico: una domenica da ricordare a San Miniato

Domenica 7 aprile sarà una giornata ricchissima di eventi per il centro storico di San Miniato: sono in programma, infatti, la 54^ edizione della Festa degli Aquiloni e la 28^ edizione della Mostra Mercato dei Fiori, grazie a una regia composta da Comitato Manifestazioni Popolari, Fondazione San Miniato Promozione, Movimento Shalom, Mercato della Terra, Fuoriluogo – Servizi per l’arte e Pro Loco (oltre al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e al patrocinio di Comune di San Miniato e Terre di Pisa).

Ecco il programma: dalle prime ore dell’alba – come da tradizione – chi vorrà potrà far volare i propri aquiloni sul prato della Rocca, un rito molto sentito per generazioni di sanminiatesi; dalle 9 alle 20, invece, entreranno nel vivo la Mostra dedicata ai fiori e la seconda edizione di Borgo Fiorito. Case, negozi, ristoranti, piazze e strade saranno adornate con composizioni floreali.

La cittadinanza e i commercianti del centro storico sono invitati a decorare finestre, porte e balconi delle proprie abitazioni e negozi. Una commissione decreterà la composizione più bella che si aggiudicherà un premio.

Parallelamente ai Loggiati di San Domenico, in corso Garibaldi, ai Loggiati di piazza Dante e in piazza del Seminario, ci sarà il tradizionale mercatino delle arti, dei mestieri e dell’artigianato, come ogni prima domenica del mese. E sempre in piazza del Seminario dalle 9 alle 19 ci sarà il Mercato della Terra, dove poter acquistare e gustare prodotti locali (oltre alla caccia al tesoro per grandi e piccini, alla scoperta del cibo).

Alle 10 “alla cerca del tartufo marzuolo” e alla scoperta del vicolo carbonaio (sempre con punto di partenza da piazza del Seminario). Dalle 12.30 alle 14 agriristoro d’autore: nei locali del refettorio del seminario coi prodotti del Mercato della Terra, oltre al tartufo marzuolo dell’Associazione Tartufai (il ricavato sostiene il progetto “Patto educativo di comunità”). Alle 15.15 altro appuntamento molto atteso: l’uscita del corteo storico, con la sfilata dei personaggi che a vario titolo hanno fatto la storia della Città (con la partecipazione del gruppo musici e sbandieratori di Porta Fiorentina – Palio del Cerro di Cerreto Guidi). Si passa in piazza Bonaparte, alle 16.30: qui ci sarà la presentazione del terzo defibrillatore semiautomatico del progetto “San Miniato Città cardioprotetta”, nato da un’idea di Fondazione SMP e con l’appoggio dell’ente comunale e di numerose associazioni; in questo caso è Shalom a contribuire per l’acquisto del dispositivo salvavita che può essere utilizzato anche da cittadini formati e non solo da personale sanitario. Alle 17.15 altro momento suggestivo, col lancio di tre mongolfiere con messaggi di pace da piazza Duomo. Infine la conclusione con l’asta degli aquiloni dipinti e la premiazione di quelli più caratteristici (a cura di Filippo Lotti e con Roberto Milani nel ruolo di battitore): location l’atrio di Palazzo Roffia e parte del ricavato al Centro Diurno a La Scala. In caso di pioggia la Festa degli Aquiloni e il corteo storico verranno posticipati a domenica 14 aprile.

Ecco le dichiarazioni degli intervenuti alla conferenza stampa di martedì 2 aprile 2024 al Circolo Cheli:

Marzio Gabbanini (presidente Fondazione SMP): "Soddisfazione da parte della nostra fondazione per iniziative come questa che mettono insieme tante realtà locali per raggiungere risultati di alto livello, grazie anche all’appoggio dell’amministrazione, di Fondazione CRSM e di istituzioni sovracomunali".

Matteo Squicciarini (presidente Comitato Manifestazioni Popolari): "Tradizionalmente la Festa degli Aquiloni apre la bella stagione : le iniziative di domenica sono tante per tutti i gusti, grazie all’impegno di tutti. Il prossimo appuntamento per quanto riguarda è già stabilito per il 23 giugno coi Fuochi di San Giovanni".

Filippo Lotti (curatore asta degli aquiloni): "Avere Roberto Milani come battitore d’asta è un valore aggiunto: intanto voglio ringraziare tutti gli enti che hanno dato una mano e parte del ricavato verrà destinato al Centro Diurno a La Scala, che ci ha omaggiato anche di un bell’aquilone dipinto".

Nicoletta Corsi (presidente Pro Loco): "Come Pro Loco con orgoglio contribuiamo a sostenere questo cartellone di eventi, perché promuovere le tradizioni rientra nei nostri compiti".

Luca Gemignani (direttore Mov.Shalom): "Abbiamo voluto dare una mano convintamente per il progetto “San Miniato Città Cardioprotetta”, perché avere dispositivi di questo tipo quanto più diffusi sul territorio può veramente salvare una vita".

Simone Giglioli (sindaco San Miniato): "Al pari della Mostra Mercato del tartufo bianco, la Festa degli Aquiloni è nei cuori dei sanminiatesi, perché tutti abbiamo ricordi legati a questa tradizione, che è una rarità. Grazie a SMP per l’impegno e a tutti gli altri per quello che stanno facendo per una manifestazione che è fra le principali del nostro cartellone annuale".

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione