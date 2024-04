In ricordo di Antonio Panti, la commemorazione alla sede dell'Ordine dei Medici

I medici fiorentini ricordano Antonio Panti, ad un mese dalla sua scomparsa. Domani 3 aprile dalle 11 alle 14 ci sarà una cerimonia di commemorazione alla Sala “Giovanni Turziani” nella sede dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri, in via Giulio Cesare Vanini n.15 a Firenze. L’Ordine sta poi preparando una pubblicazione contenente tutti gli articoli scritti dal dottor Panti per il “Quotidiano Sanità”, articoli che spaziano dal post-Covid, alla sicurezza in sanità, alle implicazioni morali della professione medica, alla relazione tra medico e paziente.

L'incontro di domani sarà l’occasione, come avrebbe voluto Panti, per parlare della situazione sempre più complicata del sistema sanitario nazionale.

L'attività di Panti è stata contraddistinta dall’instancabile battaglia per i diritti dei malati, dei medici e operatori sanitari in generale, in tutti i ruoli che ha ricoperto: presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze dal 1987 al 2017, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e fondatore della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, membro della commissione deontologica della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dove era impegnato a dare il suo contributo per riformare il codice deontologico.

Fonte: Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri