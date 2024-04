Italia Viva appoggia Giunti alle elezioni per Capraia e Limite

In vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno, Italia Viva Capraia e Limite è lieta di annunciare il sostegno alla lista Alessandro Giunti sindaco - Capraia e Limite nel futuro.

Alessandro Giunti, nei 10 anni di mandato, ha amministrato molto bene il nostro Comune, con impegno costante verso lo sviluppo ed il benessere della nostra comunità e possiede la visione, l’impegno e la volontà necessari per guidare per altri 5 anni Capraia e Limite e riuscire a terminare le opere iniziate, oltre a portarlo verso un futuro prospero e inclusivo.

Italia Viva si impegna a supportare Alessandro Giunti con tutte le risorse , convinti che sotto la sua amministrazione Capraia e Limite potrà raggiungere nuovi traguardi di sviluppo urbano, sociale, turistico ed economico, riuscirà a terminare le opere iniziate nei mandati precedenti e a realizzare finalmente il ponte sull’Arno tra Capraia e Fibbiana.

La nostra candidata per il consiglio comunale di Capraia e Limite, è la nostra presidente comunale Beatrice Bartolini,da sempre abitante nel nostro comune, da molti anni nell'ambito culturale, socia volontaria di un circolo Arci, di cui è stata anche presidente per 6 anni e adesso candidandosi a sostegno del sindaco Alessandro Giunti, vorrebbe far sì che la voce dei cittadini sia ascoltata e portata in consiglio comunale.

Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi nel sostenerlo, per una scelta di progresso e innovazione per il nostro Comune.

Per maggiori informazioni sulla lista e sulle nostre iniziative ,vi invitiamo a seguire le nostre pagine social Facebook, Instagram e X ,o a contattarci all’indirizzo mail: italiavivacapraiaelimite@gmail.com.

Fonte: Italia Viva Capraia e Limite