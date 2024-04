Lega Fucecchio, nuovo sit-in per incontrare la cittadinanza

La Lega di Fucecchio (Fi), sarà nuovamente in piazza domani mercoledì 3 aprile 2024 per incontrare la cittadinanza. La campagna di ascolto di domani, si svilupperà dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano. In merito, Marco Cordone (Segretario Comunale di Fucecchio del Carroccio e Consigliere comunale), dichiara: " Molti cittadini ci hanno chiesto del parcheggio di via Sbrilli e dopo i sopralluoghi con il mio Vicesegretario, Stefano Cartocci e dopo il nostro voto nettamente contrario nel consiglio comunale del 25 gennaio del corrente anno, ribadiamo la nostra determinata opposizione a quel parcheggio che secondo noi non è opportuno, soprattutto per questioni ambientali e paesaggistiche; ne ho parlato anche con il candidato Sindaco della nostra coalizione di Centrodestra, Vittorio Picchianti".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa