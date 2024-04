Nuovo polo scolastico Meucci Galilei a Firenze, Metrocittà approva il progetto esecutivo

La Città Metropolitana di Firenze ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei per un importo complessivo di euro 71.161.606,15 (di cui euro 60.940.559,07 per lavori e euro 10.221.047,08 per somme a disposizione).

E' stata quindi indetta la procedura aperta per l’affidamento realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei per un importo stimato di euro 60.940.559,07 per lavori (inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 1.408.228,09 ) come da prospetto attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) reperibile al seguente

indirizzo: https://start.toscana.it

"E' un passo decisivo per la riorganizzazione scolastica del territorio - spiega il Sindaco Dario Nardella - alla quale abbiamo lavorato dando assoluta priorità. Sono state messe in campo energie e risorse quante mai messe prima sul territorio metropolitano. Realizziamo un progetto fra i più innovativi su scala europea ed è concepito con le caratteristiche n-zeb (zero energy building), sulla base di una nuova idea delle scuole: sono gli studenti che si spostano in rapporto ai docenti e alle materie, ottimizzando al massimo gli spazi". La riorganizzazione degli spazi, progettata dalla Direzione Edilizia della Metrocittà, prevede un ampliamento del plesso in direzione sud su una porzione di terreno compresa tra via di Scandicci e via del Ronco Corto (che allo stato attuale risulta interclusa tra l’edificio esistente di via di Scandicci e di via Guardavia, gli edifici scolastici esistenti e il Cimitero di Soffiano, configurandosi quindi come un’enclave di area agricola).

"Ringrazio gli uffici della Direzione Edilizia e Progetti strategici - sottolinea Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato all'Edilizia scolastica - Entro quest'anno verranno appaltati i lavori per il nuovo polo scolastico Meucci Galilei, il restauro e il consolidamento della copertura del liceo Dante, il restauro, le coperture e le facciate dell'Istituto d'Arte di Porta Romana, gli adeguamenti sismici della succursale degli istituti Marco Polo e la sede della Calamandrei, la nuova palestra dell'Agrario. Già in occasione della presentazione del bilancio avevo indicato questi aspetti e progetti come qualificanti un'attività intensa e senza soste per dare il meglio ai nostri studenti."

Fonte: Città Metropolitana di Firenze