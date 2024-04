Palestinese a Firenze lancia raccolta fondi per la famiglia a Gaza

“Questa raccolta fondi è destinata principalmente alle mie sorelle e ai loro figli che hanno perso la casa, attualmente sono ospitate nel centro di Gaza dai nostri parenti”.

Scrive Ghadir AbuMiddain su GoFundMe, una giovane donna di 28 anni, di Gaza, che dallo scorso dicembre sta frequentando un dottorato in Scienza Politica e Sociologia presso la scuola Normale Superiore di Firenze: “Al momento non sono con la mia famiglia per sostenerla, quindi ho deciso di fare questa campagna per sostenere finanziariamente la mia famiglia per aiutarla almeno a sopportare la brutale guerra a Gaza”.

La solidarietà e la vicinanza intorno a Ghadir e alla sua famiglia da parte di amici e conoscenti non si è fatta attendere e, al momento, sono stati donati oltre 4mila euro.

“La mia famiglia non ha più risparmi e non ha abbastanza denaro per sopravvivere alla guerra in corso dall'ottobre 2023. Con la perdita delle nostre case, dei vestiti, degli effetti personali e della nostra fonte di reddito (la mia famiglia aveva una stazione di servizio che è stata bombardata), la mia famiglia fa affidamento sulle vostre donazioni per mantenersi in vita” è l’appello di Ghadir.

In questo momento su GoFundMe sono tante le raccolte fondi per aiutare chi si trova a Gaza, molte le storie presenti su una pagina che contiene anche indicazioni pratiche su come raccogliere fondi per coloro che vorrebbero lasciare Gaza.