Parco Mediceo di Pratolino, bando per eventi estivi

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un bando per la concessione di spazi del Parco Mediceo di Pratolino per il coordinamento di una rassegna culturale e ricreativa estiva per gli anni 2024/2026, eventualmente per un altro triennio, per spettacoli con una platea di non oltre 200 spettatori ciascuno.

Il bando è pubblicato nella sezione Avvisi dell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze fino al 29.04.2024.

Link: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=23625737&tipo=14&doCheckTimePeriod=true

Fonte: Città Metropolitana di Firenze