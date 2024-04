Prandelli vuole fare un nuovo cancello, i vicini fanno ricorso al Tar

Alcune persone residenti a Bobolino, zona di pregio nei dintorni di Firenze, hanno fatto un ricorso al Tar contro un cancello di accesso alla proprietà dell'allenatore Cesare Prandelli. È stato firmato da quarantacinque persone contro l'ex ct dell'Italia e mister della Fiorentina, il Comune di Firenze e la Soprintendenza. Il ricorso sarà discusso il 17 aprile davanti al Tar della Toscana.

Prandelli ha una villa su via San Leonardo e vorrebbe realizzare un cancello di accesso alla proprietà su via della Madonna della Pace. Però per i residenti quell'opera verrebbe completata "mediante un taglio del muro" ponendo problemi di "compatibilità paesaggistica" oltre a "determinare un aumento del traffico veicolare pesante a detrimento delle peculiari caratteristiche del quartiere e dei valori degli immobili", come scrive Il Corriere Fiorentino.

Prandelli però ha già ottenuto gli ok da Comune e Soprintendenza, le cui "valutazioni - spiegano i suoi legali - sono insindacabili da parte del giudice amministrativo".