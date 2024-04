Pro Loco Santa Croce riunita per il bilancio: "Orario ridotto perché mancano i volontari del servizio"

Sabato 6 aprile alle ore 10 in seconda convocazione, presso la sede della Pro Loco di Santa Croce sull’Arno in piazza Matteotti 41, si svolgerà l’annuale assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.

Iscritta al RUNTS e definita associazione no-profit la nostra associazione obbligatoriamente ogni anno dovrà riunirsi in assemblea per l’approvazione del bilancio. Sarà un’occasione per essere informati sulla gestione delle risorse e sulle attività svolte e da svolgere.

Anche se da un punto di visto economico la nostra associazione non ha difficoltà, di fatto lamentiamo l’assenza dei volontari del servizio civile regionale e quindi siamo costretti ad un orario ridotto di apertura del nostro servizio di accoglienza e informazione turistica.

Servizio questo che noi svolgiamo dal 2003 per la nostra amministrazione comunale e che ci vede oggi ufficialmente riconosciuti dalla regione toscana.

Da oltre vent’anni la porta del nostro ufficio è sempre aperta con il nostro computer e il nostro telefono sempre pronti a esaudire qualunque richiesta di informazione.

A noi preme sottolineare la nostra azione di promozione della città a 360 gradi attraverso le pubblicazioni fatte, i video realizzati e diffusi, e con la nostra presenza in giro per la Toscana e in Italia.

Si potrebbe fare di più ma oggi diventa necessario una maggiore collaborazione e aiuto di nuovi volontari interessati alla realizzazione di eventi e programmi utili a far crescere la partecipazione e l’aggregazione delle persone oltre all’immagine della città.

Convinti che una pro loco è una “palestra di cittadinanza consapevole” chiediamo la vostra partecipazione e magari la vostra adesione a far parte della famiglia delle pro loco: l’UNPLI.