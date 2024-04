Ruba rame da una casa in ristrutturazione, arrestata

Una donna è stata arrestata nel Comprensorio del Cuoio per un furto. In una casa in ristrutturazione la donna ha tagliato e portato via tubi e cavi in rame dall'impianto elettrico. Ha preso anche una bobina di rame lasciata lì da un'impresa edile.

I carabinieri hanno scoperto che anche presso un’abitazione vicina il tubo dell’impianto di condizionamento era stata tagliato e portato via. Il tutto è stato trovato in alcune buste della donna e riconsegnato ai proprietari. La malviventi è ai domiciliari.