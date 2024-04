Rubano dai vicini, bimbo di sette anni se ne accorge e fa arrestare il ladro

Ha sorpreso i ladri che stavano per entrare in casa dei vicini. Solo affacciandosi al balcone li ha mandati via. L'eroe in questione si chiama Gabriel, viene da Torre del Lago (Viareggio) e è entrato in azione per Pasqua. Un piccolo particolare non deve sfuggire: Gabriel ha sette anni.

Ha visto che c'era un uomo mascherato davanti alla casa dei vicini, si è sporto dal balcone e ha chiamato la madre. Nel pomeriggio di Pasqua i ladri sono stati sorpresi dal piccolo che li ha messi in fuga.

Sono intervenuti i poliziotti che non hanno trovato nessuno sul posto, ma hanno visto un ladro fuggire a piedi e lo hanno arrestato. Anche grazie al fiuto del piccolo Gabriel.