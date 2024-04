Spaccia Mdma alla serata techno, arrestato 33enne a Firenze

Durante una serata di musica techno al Nelson Mandela Forum è stato scoperto mentre cedeva una dose di Mdma per 20 euro a un giovane, poi segnalato in prefettura. La sera di Pasquetta un 33enne pistoiese è stato arrestato dai carabinieri, liberi dal servizio in quel momento, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il trentenne aveva 2.155 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre ad altre dosi di ecstasy e ketamina. I controlli sono proseguiti in casa del giovane, dove erano presenti 400 grammi di hashish divisi in 4 panetti, 10 g di marijuana e altro materiale per confezionare le dosi.