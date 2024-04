Tensioni a Vicofaro, intervengono le forze dell'ordine

Nuovi episodi di violenza a Vicofaro a Pistoia, nel centro di accoglienza gestito da don Massimo Biancalani, il quale nei locali parrocchiali ospita da anni oltre un centinaio di persone. Nei giorni prima di Pasqua in almeno due occasioni si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per intemperanze e scontri; due ospiti sono finiti al pronto soccorso con ferite, giudicate lievi.

In un caso, spiega Biancalani, sono state coinvolte tre persone, nell'altro due. Nel primo caso un ragazzo è rimasto lievemente ferito ad un polso. Nel secondo caso che c'è stato, "sempre per futili motivi, due ragazzi che erano in un letto a castello, uno sotto e l'altro sopra, si sono presi e questo ha creato un po' di scompiglio, nulla di più". Per don Biancalani la presenza di così tante persone è uno dei motivi scatenanti degli scontri a cui si aggiunge "l'assenza delle istituzioni".