Trovato con revolver e cartucce non dichiarati, anziano arrestato e rimesso in libertà

Un anziano è stato arrestato a Rosignano Marittimo perché trovato in possesso di una pistola revolver Rast & Gasser cal.8 privo di munizioni, oltre 140 cartucce di vario calibro nonché 2 spolette di artiglieria. I carabinieri erano stati chiamati dopo alcuni diverbi per futili motivi e perché era detentore regolare di armi. In casa aveva, regolarmente denunciati, un fucile semiautomatico, 30 munizioni calibro 12 ed una baionetta. Ma le armi non dichiarate erano in un garage di proprietà dell'uomo, oltre a oggetti da collezionismo di valore storico e della Prima e Seconda Guerra Mondiale. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro di quanto rinvenuto e, con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. Per l'età avanzata è stato poi rimesso in libertà.