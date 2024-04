Xorso di comunicazione efficace e risoluzione dei conflitti a Pontedera

Il Nucleo Anc 18 in collaborazione con il Cota, ha il piacere di annunciare l'organizzazione di un innovativo corso di formazione dedicato alla comunicazione efficace e alla risoluzione dei conflitti. Questo appuntamento formativo si terrà il 12 aprile, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, presso l’Utel situata in via della Stazione 12.

Questo corso – spiega Franco Sardelli, responsabile del Nucleo Anc Pc 18, si propone di fornire strumenti pratici e teorici per migliorare l'efficacia comunicativa dei partecipanti e le loro competenze nella gestione delle divergenze. Il corso, completamente gratuito è aperto a tutti coloro che sono interessati a migliorare le proprie abilità comunicative, vedrà la partecipazione di Piero Iafrate, docente di comunicazione e risoluzione dei conflitti. Iafrate condividerà il suo approccio innovativo e le sue strategie per facilitare una comunicazione costruttiva e prevenire i conflitti, offrendo così ai partecipanti la possibilità di apprendere metodi efficaci per interagire con gli altri.

"Il corso si prefigge di analizzare le varie metodologie di comunicazione per comunicare in maniera efficace e per evitare il conflitto," afferma Piero Iafrate, sottolineando l'importanza di riuscire ad arrivare alle persone con un linguaggio corretto e comprensibile.

Questo evento è patrocinato dal Comune di Pontedera, che supporta l'iniziativa riconoscendone il valore educativo e sociale.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, si invitano gli interessati a scrivere una mail agli organizzatori: ancpc18.prov@gmail.com. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.