Arrestato per hashish e cocaina, sul panetto la foto di Totò Riina

Trovato con in casa 150 g di droga tra cocaina e hashish, 21mila euro in contanti. Un giovane è stato arrestato a Piombino dalla guardia di finanza di Portoferraio e Piombino assieme all'unità cinofila Jerome, un cane pastore tedesco. Durante il servizio antidroga il 30enne, di zona, incensurato e disoccupato, è stato 'fiutato' da Jerome. I controlli sono proseguiti in casa. Un dettaglio ha colpito i finanzieri: sul panetto di hashish era incollata una foto di Totò Riina, uno dei boss mafiosi più sanguinari e violenti d'Italia.