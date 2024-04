Case della Memoria, 33 aperture in Toscana per la Giornata nazionale

Sono ben 33 le case museo della Toscana che prendono parte alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”.

Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. A Firenze, lo Studio di Piero Bargellini, la Casa Buonarroti, Casa Guidi - Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (da lunedì 8 aprile), Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani, Casa studio Carlo Adolfo Schlatter, "La casa dei libri" – Villa Spadolini, il Cimitero Evangelico agli Allori. In provincia di Firenze ecco Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa natale di Ferruccio Busoni di Empoli, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia.

Ad Arezzo aprirà la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna.

A Lucca, il Puccini Museum - Casa natale e in provincia, la Casa Natale Giosuè Carducci a Valdicastello (Pietrasanta), la Casa Museo Ugo Guidi - MUG a Vittoria Apuana (Forte dei Marmi), la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano e la Villa Reale di Marlia a Capannori.

Prato è presente con la Casa Museo di Francesco e Margherita Datini e la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano). Per Pistoia ecco la Casa Museo Sigfrido Bartolini e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano.

A Livorno, ecco la Casa Natale Amedeo Modigliani, mentre in provincia sarà possibile visitare Casa Museo Carducci di Castagneto Carducci e Casa Guerrazzi a Cecina. Infine, il Museo "Casa Carducci" di Santa Maria a Monte e la Collezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana, entrambe nel pisano, e Villa Brandi a Vignano (SI).

"Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte - spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle ‘Memorie in viaggio’. Sarà un’occasione, nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l’attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo".

"Molte case proporranno anche visite guidate e/o strumenti di accoglienza - aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – secondo una formula che ha riscosso già lo scorso anno, dove sperimentata, grande successo. La terza edizione delle Giornate ha la partecipazione di quasi 130 case, distribuite in 17 regioni. Un patrimonio importante che, con tenacia, la nostra Associazione mette in evidenza per offrire nuove occasioni al turista del terzo millennio, sempre in cerca di nuove emozioni, lontane dai grandi circuiti. I visitatori della nostra rete, come è stato osservato, non sono gli stessi che frequentano le pinacoteche: chi visita le Case della Memoria si sente un ospite chiamato a “riabitare”, perché è come se si trovasse a casa propria. È dunque importante, anche da parte delle istituzioni, porre attenzione a questo patrimonio, fatto da ambienti di vita di “quotidiana”, che conservano intatto il fascino di chi li ha abitati e con un valore aggiunto: la partecipazione attiva".

A seguire l’elenco delle case aderenti per la regione Toscana:

Studio di Piero Bargellini - Firenze

Telefono: 3470104441

Email: bargellini.studio@libero.it

- Attività proposte: Visita guidata con prenotazione obbligatoria, in collaborazione con Amir Project

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Sigfrido Bartolini - Pistoia

Telefono: 3336052085

Email: sigfrido.bartolini@gmail.com

- Attività proposte: Sarà l'occasione per visitare questa particolare dimora d'artista e respirarne la magica atmosfera attraverso quanto il maestro, nel corso della sua vita, volle sistemare come correlativo oggettivo della sua estetica e della sua dimensione etica. Sigfrido Bartolini (1932-2007) pittore, incisore e scrittore, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, tra le sue opere si possono ricordare le famose "Casemetafisiche" della sua pittura; le oltre 300 xilografie, che illustrano l'edizione centenaria del "Pinocchio" di Sigfrido Bartolini che continua a girare i musei di tutto il mondo dalla Germania all'Africa, da New York al Giappone. Nel 2023 è uscita la 4° edizione in occasione della mostra alla Biblioteca Naz. di Firenze. Infine a 200 metri dalla Casa Museo, nella Chiesa dell'Immacolata a Pistoia, le "14 Vetrate" in tessere legate a piombo istoriate con le "7 Opere di Misericordia" e i "7 Sacramenti. Inoltre la testimonianza dei suoi molteplici e variegati rapporti con scrittori, intellettuali, giornalisti, e quella con artisti del Novecento fra i più significativi frequentatori e amici: A. Soffici, A.Gatto, G.Prezzolini, Orsola Nemi, O.Tamburi, L.Baldacci, Ernst Jünger, Vintila Horia, Barna Occhini, A.del Noce, G. Ceronetti ecc. che raccontano un inedito e interessantissimo mondo culturale novecentesco.

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: No

Museo Casa Giovanni Boccaccio - Certaldo Alto (FI)

Telefono: 0571661219

Email: musei@comune.certaldo.fi.it

- Attività proposte: Per celebrare le Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani, il museo di Casa Boccaccio propone un percorso bibliografico attraverso le sue stanze bibliotecarie, un viaggio che ci porta nel mondo del Decameron e nel cuore dell'opera di Giovanni Boccaccio.

Uno dei temi fondamentali del Decameron è indubbiamente il viaggio. Le avventure vissute dai protagonisti delle novelle si snodano soprattutto attraverso le imprevedibili acque del Mar Mediterraneo, offrendoci una panoramica delle terre che lo circondano: dalle coste del Nord Africa alle isole greche, dalla Turchia al Medio Oriente.

Tuttavia, il viaggio intrapreso dal libro stesso nel panorama mondiale non è meno straordinario: tradotto in tutte le lingue del mondo, il Decameron ha raggiunto ogni angolo del pianeta, e la biblioteca di Casa Boccaccio ne custodisce una testimonianza unica nel suo genere: ben 35 traduzioni dell'opera. Inoltre attraverso le sue preziose edizioni a stampa, risalenti fin dal XVI secolo, la biblioteca racconterà anche il viaggio che l'opera ha compiuto nel corso dei secoli, diventando un patrimonio culturale senza tempo.

Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024 la Casa e la mostra saranno aperte al pubblico gratuitamente. In particolare, sabato mattina alle 11:30, vi sarà una visita guidata arricchita dalla collaborazione dell'Oranona Teatro. Durante questo tour, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera del Decameron attraverso la lettura di una novella: la quarta novella della seconda giornata, che narra le avventure di Landolfo Rufolo durante il suo viaggio attraverso il Mediterraneo.

Durata visita guidata e lettura: 1h e 30m

Istituzioni coinvolte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, ProLoco di Certaldo, Associazione Polis-

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì - Sabato 6 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella

- Visita gratuita: Sì - Sabato 6 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella

Villa Brandi - Vignano (SI)

Telefono: 057741246

Email: pin-si.comunicazione@cultura.gov.it

- Attività proposte: Il personale dei Musei Nazionali di Siena effettuerà una visita accompagnata agli interni della villa e al giardino. Nel corso della visita sarà possibile scoprire la vita nella dimora suburbana della famiglia Brandi; la figura di Cesare Brandi e il suo rapporto con Siena, i rapporti dello storico dell'arte con gli amici artisti e intellettuali che frequentavano la villa di Vignano.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi - Arezzo

Telefono: 0575354126

Email: info@fondazioneivanbruschi.it

- Attività proposte: I visitatori nelle giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani oltre alla collezione permanente della Casa Museo Ivan Bruschi potranno ammirare le opere della mostra temporanea "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione CR Jesi, in sinergia con Gallerie d'Italia. La mostra, attraverso una selezione ragionata di trentaquattro opere che costituiscono il nucleo centrale delle due tappe espositive, prende in considerazione il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni Sessanta in Italia.

- Ingresso gratuito: Sì. Domenica 7 aprile 2024 i visitatori potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Casa Buonarroti – Firenze

Telefono: 055.241752

- Attività proposte: visita guidata gratuita domenica 7 aprile alle ore 10. Ingresso a pagamento di biglietto ridotto € 5,00 a testa. Obbligatoria la prenotazione al numero 055.241752, per un massimo di 25 partecipanti.

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Visita gratuita: Sì

Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti - Caprese Michelangelo (Ar)

Telefono: 0575793776

Email: info@casanatalemichelangelo.it

- Attività proposte: Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile l'ingresso sarà ridotto per tutti i visitatori

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Museo Casa natale di Ferruccio Busoni – Empoli (FI)

Telefono: 0571711122

Email: csmfb@centrobusoni.org

- Attività proposte: ingresso gratuito dalle ore 16 alle ore 19

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Carducci - Castagneto Carducci (LI)

Telefono: +39 335 341 260

Email: casamuseocarduccicastagneto@gmail.com

- Ingresso gratuito: Sì - ingresso ridotto di 3 euro in occasione della Giornata Nazionale dei personaggi Illustri italiani dell'Associazione delle Case della Memoria della Casa Carducci

- Ingresso ridotto: Sì - ingresso gratuito 0-12 anni compiuti, invalidità+accompagnatore/familiare

- Omaggi e attività specifiche: Sì - incluso nel prezzo del biglietto è disponibile un podcast-audioguida

- Possibilità di visita gratuita all'intera casa in occasione della Giornata

Museo "Casa Carducci" - Santa Maria a Monte (PI)

Telefono: 3333495168

Email: mariano.boschi@tiscali.it

- Attività proposte: Una visita guidata gratuita porterà i presenti alla scoperta della mostra permanente "Tenero Gigante", 26 opere tra dipinti e disegni realizzati dall'artista Antonio Possenti. La mostra è una lettura "intima" di eventi, personaggi e luoghi della vita del poeta. Un Carducci familiare quello di Possenti: è il Carducci innamorato dei cipressi di Bolgheri di "Davanti San Guido", della Bologna silenziosa di "Nevicata", de "Il Bove", monumento alla pace della campagna; ed è il Carducci legato a Santa Maria a Monte, ricordata nell'ode "Alla Beata Diana Giuntini" negli Juvenilia, o in "Funere mersit acerbo", il tenero invito rivolto al fratello Dante ad accogliere con amore nel regno dei morti il figlio perduto ad appena tre anni. Ma è anche il Carducci gioioso delle "ribotte", pantagrueliche mangiate che cominciavano al mattino e finivano al crepuscolo, che l'artista lucchese dipinge all'osteria La Guglielma a Santa Maria a Monte, ed è il tenero, anziano Carducci delle lettere amorose ad Annie Vivanti.

La visita poi proseguirà nell'Archivio Storico Comunale, al secondo piano del Museo, nel quale saranno mostrate le lettere scritte di pugno da Michele Carducci, che testimoniano il carteggio che intercorse fra l'allora Gonfaloniere di Santa Maria a Monte, il dott. Carlo Guerrazzi, e il padre di Giosuè, desideroso, proponendosi come medico condotto di Santa Maria a Monte, di "levarsi dai diacci del Monte Amiata". Saranno esposti anche altri documenti: dai registri delle deliberazioni dei magistrati comunitativi, che recano il più antico stemma comunale datato 1424, rappresentato da una Madonna in trono con Bambino, alla testimonianza dell'attività caritativa di Diana Giuntini, beatificata "a furor di popolo" e divenuta Patrona della comunità. I documenti saranno i disvelatori poi di interessanti connessioni fra Santa Maria a Monte ed alcuni "homini illustri" che hanno abitato il borgo: oltre a Giosuè Carducci, Santa Maria a Monte vide la presenza anche del padre del celebre Galileo, Vincenzo Galilei, il quale nacque nel borgo a spirale nel 1520 e divenne uno dei più grandi teorici musicali del tardo rinascimento.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: Sì

Casa Natale Giosuè Carducci - Valdicastello Carducci, Pietrasanta (Lu)

Telefono: 0584795500

Email: istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

- Attività proposte: Domenica, con partenza alle ore 16 e alle ore 17, verranno offerte visite guidate gratuite durante le quali si potrà visitare il giardino, la casa e la camera natale del poeta, oltre che una proiezione di immagini d'epoca. A seguire, nel vicino archivio parrocchiale, si potranno vedere la registrazione della nascita e del battesimo di Giosue Carducci del 1835 e l'atto di matrimonio dei suoi genitori del 1834.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì - pieghevole e segnalibro

- Visita gratuita: Sì

Museo Enrico Caruso - Lastra a Signa (Fi)

Telefono: 0558721783

Email: info@villacaruso.it

- Attività proposte: sabato alle ore 11 verrà effettuata una visita guidata per un massimo di 25 partecipanti

- Ingresso gratuito: No - 5 euro

- Ingresso ridotto: Sì - 4 euro

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo di Francesco e Margherita Datini - Fondazione Casa Pia dei Ceppi Palazzo Datini onlus - Prato

Telefono: non presente

Email: info@museocasadatini.it

- Attività proposte: Sabato pomeriggio 6 aprile 2024: visita guidata gratuita su prenotazione alle ore 17.00 (max 30 partecipanti).

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: No

Casa Guerrazzi - Località la Cinquantina Cecina (Li)

Telefono: 0586611386

Email: cutlura@comune.cecina.li.it

- Attività proposte: Libero acesso al parco della Villa, al II piano della Villa con sala del camino e possibilità di visitare il museo civico archologico al primo piano della Villa ed il Museo della Via e delLAvoro Maremma settentrionale

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No - gratuito

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Guidi - Firenze

Telefono:

Email: info.casaguidi@fastwebnet.it

- Attività proposte: Apertura a partire da lunedì 8 (chiuso il weekend del 6-7 aprile): lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 18

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Casa Museo Ugo Guidi - MUG - Vittoria Apuana, Forte dei Marmi (LU)

Telefono: 3483020538

Email: museougoguidi@gmail.com

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì - Il figlio guiderà la visita

Casa natale di Leonardo – Vinci (Fi)

Telefono: 0571.933285

Email: info@museoleonardiano.it

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani - Firenze

Telefono: 3497235906

Email: saraluciani2000@gmail.com

- Attività proposte: Visita guidata alla collezione dei pittori macchiaioli e post macchiaioli creata nel corso della loro vita dai nostri genitori Franco e Lidia Luciani

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Casa Studio Quinto Martini – Seano (PO)

Telefono: 3386335362

Email: cultura@comune.carmignano.po.it

- Attività proposte: Visita guidata

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Natale Amedeo Modigliani – (LI)

Telefono: 3398560212

Email: amarantaservizi@gmail.com

- Attività proposte: Saperi& Sapori. In occasione di queste giornate speciali proponiamo due visite guidate nel pomeriggio di sabato e nella mattina di domenica. Le visite del sabato saranno accompagnate da una degustazione del famoso cinque e cinque livornese. Le visite della domenica prevedono la degustazione di roschette, tipici dolcetti di tradizione ebraica livornese.

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì - Visita guidata sabato alle ore 16,00 e alle ore 17,00. Al termine di ogni visita offriamo una degustazione del famoso cinque e cinque livornese con vino delle colline livornesi

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: No

Fondazione Montanelli Bassi – Fucecchio (FI)

Telefono: 057122627

Email: info@fondazionemontanelli.it

- Attività proposte: Visita guidata alle sale della Fondazione Montanelli Bassi tra cui: la biblioteca, la collezione d'arte Arturo Checchi e le 'Stanze' di Indro Montanelli (i suoi Studi di Milano e Roma qui allestiti). Sarà possibile quindi l'ascesa alla torre panoramica del Palazzo Della Volta.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Giovanni Pascoli - Castelvecchio Pascoli, Barga (LU)

Telefono: 0583724791

Email: cultura@comunedibarga.it

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Collezione Carlo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)

Telefono: 3355283547

Email: pepicarlo@libero.it

- Attività proposte: La visita guidata della mattina, come quella del pomeriggio, comprendono entrambe le sedi della Collezione e l'esperienza, per nulla banale, di un incontro personale con il collezionista e critico d'arte Carlo Pepi

Ore 9 partenza dalla sede di piazza C. Battisti 9 per una visita alla sezione dedicata prevalentemente alle opere di artisti toscani del Novecento. A seguire, indicativamente verso le 10.30, i visitatori saranno accompagnati con le proprie auto nella sede originaria della collezione, che ospita i Macchiaioli, i loro allievi e molte altre interessanti opere.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: Sì

Villa Pozzolini di Bivigliano - Socio ADSI Toscana - Gesualda, Cesira ed Antonietta Pozzolini e le scuole rurali di Bivigliano – Bivigliano, Vaglia (FI)

Telefono: +39 335.1368989

Email: visite.villadibivigliano@gmail.com

- Attività proposte: Visite accompagnate dal proprietario. Le visite si svolgeranno unicamente nella giornata di domenica dalle ore 10 alle ore 13 con partenza dei gruppi (max 30 persone) alle ore 10,11 e 12.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No -

- Visita gratuita: Sì - Accompagnati dal proprietario

Puccini Museum - Casa natale - Lucca

Telefono: 05831900379

Email: visite@puccinimuseum.it

- Attività proposte: "Puccini World Tour": visite guidate sul tema della giornata nazionale Memorie di Viaggio. Attraverso il percorso museale racconteremo i viaggi del compositore.

Puccini viaggiava moltissimo in Italia e in Europa per seguire l'allestimento delle sue opere sia nei piccoli teatri che in quelli più prestigiosi. Il compositore poteva così supervisionare il lavoro delle varie produzioni, fornire indicazioni circa l'interpretazione della partitura o della drammaturgia. Inoltre la sua presenza - era a tutti gli effetti una star della musica di livello mondiale - era un motivo di attrazione per il pubblico e contribuiva quindi a riempire i teatri.

Le capitali europee, soprattutto Londra, Parigi, Berlino, Vienna sono mete ricorrenti. Le carte intestate delle lettere raccontano soggiorni in hotel lussuosi e ristoranti eleganti, ambienti frequentati dall'alta borghesia, dalla nobiltà e persino dalle case reali del vecchio continente.

Al culmine della carriera, verranno anche viaggi extraeuropei: Argentina e Uruguay nel 1905, Stati Uniti d'America nel 1907, Egitto nel 1908 e di nuovo Stati Uniti nel 1910. Nonostante le ambientazioni esotiche di Madama Butterfly e Turandot, Puccini non andò mai in Estremo Oriente.

Sabato 6 visite guidate alle ore 12:00 e alle ore 15:30; La visita delle ore 12 verrà guidata dagli studenti della scuola media Leonardo da Vinci di Lucca.

Domenica 7 visita alle ore 12:00.

- Ingresso gratuito: No - € 5,00

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa studio Carlo Adolfo Schlatter - Firenze

Telefono: 3471180215

Email: aps.casamuseoschlatter@gmail.com

- Attività proposte: visita guidata di un’ora alla casa studio del pittore mistico Carlo Adolfo Schlatter vissuto dal 1873 al 1958, prima costruzione del allora Viale Militare, conserva per volontà dell'artista tutta la sua opera compresi i suoi manoscritti che svelano i misteri della vita. Domenica 7 aprile, ore 15 e 17,30 (durata circa 1ora e 30)

- Ingresso gratuito: Sì con contributo volontario (minimo 5 euro)

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

"La casa dei libri" – Villa Spadolini - Firenze

Telefono: 0552336071

Email: fondazione@nuovaantologia.it

- Attività proposte: Visita guidata della Villa

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo "Leonetto Tintori" – Figline, Prato

Telefono: 347 829 3472

Email: info@laboratoriotintori.prato.it

- Attività proposte: Oltre alla visita della Casa Museo (della durata di circa 2 ore) è prevista una dimostrazione della tecnica pittorica dell'Affresco

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: Sì - Dimostrazione tecnica pittorica dell'Affresco

- Visita gratuita: Sì - Guida gratuita

Le due stanzette di Mario Tobino - Maggiano (LU)

Telefono: 0583327243

Email: info@fondazionemariotobino.it

- Attività proposte: Visita guidata Sorella Follia alle due stanzette di Mario Tobino, scrittore e psichiatra della divisione femminile che ha lavorato e vissuto nell'Ospedale Psichiatrico di Maggiano per oltre quarant'anni. Qui hanno preso vita i suoi romanzi più noti: Le libere donne di Magliano, La brace dei Biassoli (Premio Veillon '57), Il clandestino (Premio Strega '62), Per le antiche scale (Premio Campiello '72) e La bella degli specchi (Premio Viareggio). A seguire visita al percorso espositivo per ripercorrere la storia della psichiatria attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica e alla scoperta degli ambienti dell'ex Ospedale Psichiatrico, dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo accompagnati dalle parole di Mario Tobino.

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: No - oblazione volontaria

- Omaggi e attività specifiche: Sì - visita guidata

- Visita gratuita: No

Casa Venturino Venturi - Loro Ciuffenna (AR)

Telefono: 3917473597

Email: archivioventurinoventuri@gmail.com

- Attività proposte: Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, visita guidata a cura della proprietaria della casa. Prenotazione obbligatoria

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Cimitero Evangelico agli Allori - Firenze

Telefono: 3477863000

Email: cimiteroevangelicoallori@gmail.com

- Attività proposte: visita guidata a cura della Prof.ssa Grazia Gobi Sica ore 10.30 sabato 6 aprile

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Villa Reale di Marlia – Capannori (LU)

Telefono: 058330108

Email: info@villarealedimarlia.it

- Attività proposte: Possibilità di visitare il complesso di Villa Reale di Marlia con sedici ettari di parco, il museo di Villa Reale con gli appartamenti in stile impero di Elisa Bonaparte Baciocchi, il museo della Palazzina dell'Orologio con le bizzarre collezioni della Contessa Mimì Pecci Blunt e la recente mostra fotografica dedicata a quest'ultima. La visita potrà essere accompagnata dalle audioguide gratuite scaricabili sul proprio smartphone

- Ingresso intero: € 18

- Ingresso ridotto: € 15

- Ingresso ridotto: Sì € 15. Per ottenere l'ingresso con biglietto ridotto è obbligatorio prenotare via mail all'indirizzo: info@villarealedimarlia.it

- Omaggi e attività specifiche: Sì

Villa di Papiano - Papiano Lamporecchio (Pt)

Telefono: 3205304070

Email: villadipapiano@virgilio.it

- Attività proposte: Visita guidata

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: No - € 5,00

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: No

Fonte: Case della Memoria