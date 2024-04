Chiesto il rinvio a giudizio per lo zio materno della piccola Kata

Chiesto il rinvio a giudizio di Abel Argenis Alvarez Vasquez, zio materno della piccola Kata, scomparsa lo scorso giugno, insieme ad altre tre persone, nell'ambito di un'inchiesta sul presunto racket delle camere nell'ex hotel Astor a Firenze e su un tentato omicidio avvenuto nell'edificio occupato alla fine di maggio 2023.

Secondo l'accusa, Alvarez Vasquez, il cui ruolo era importante nel sistema di gestione dell'hotel, avrebbe collaborato con il "padrone dell'Astor", Carlos Martin De La Colina Palomino, e altri due individui per estorcere denaro agli occupanti delle camere. Gli imputati, tra cui il presunto capo, sono difesi dall'avvocato Elisa Baldocci e sono accusati di vari reati tra cui estorsione, tentato omicidio e lesioni gravi. Un uomo sarebbe stato costretto a gettarsi da una finestra per sfuggire a un raid violento nel maggio 2023. L'udienza preliminare è prevista per il 21 maggio. Nel frattempo, la madre di Kata ha richiesto un sopralluogo nell'ex Astor, che è stato dissequestrato.